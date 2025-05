Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Einsatzkräfte finden leblose Person nach Brand in einer Wohnung

Dresden (ots)

Wann? 11. Mai 2025, 07:58 - 11:19 Uhr

Wo? Erna-Berger-Straße, Cossebaude

Die Feuerwehr Dresden wurde alarmiert, weil Mieterinnen und Mieter einen auffälligen Brandgeruch aus dem Bereich der Elektroverteilung wahrgenommen hatten. Bei der Lageerkundung bestätigte sich die Meldung: In mehreren Wohnungen war deutlicher Brandgeruch feststellbar. Über ein Fenster einer mutmaßlich betroffenen Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine regungslos auf dem Boden liegende Person. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Dabei schlugen die mitgeführten Kohlenmonoxid-Warngeräte sofort Alarm. Die Erkundung in der Wohnung ergab, dass es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Küche gekommen war, der allerdings bereits erloschen war. Für die bewusstlose männliche Person kam jedoch jede Hilfe zu spät - der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich giftiges Kohlenmonoxid über Versorgungsschächte im Gebäude ausgebreitet hatte, wurde das gesamte Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden währenddessen im Hof des Grundstücks betreut. Der diensthabende Einsatzabschnittsleiter Umweltschutz (U-Dienst) stellte Messgeräte bereit, mit denen mehrere Trupps unter Atemschutz alle Wohnungen auf mögliche Schadstoffkonzentrationen überprüften. Außer leichtem Brandgeruch konnten keine gefährlichen Werte festgestellt werden, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die betroffene Brandwohnung wurde mit einem Lüfter umfassend belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Altstadt und Löbtau sowie der Stadtteilfeuerwehr Cossebaude.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell