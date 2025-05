Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Großeinsatz der Feuerwehr Dresden - Brand in Recyclingunternehmen

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 23. Mai 2025, seit 05:21 Uhr

Wo? Am Lugaer Graben, Großzschachwitz

Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr Dresden im Großeinsatz. In einer etwa 30 x 40 Meter großen Halle ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. In der Halle gelagerte Sortierreste stehen in Flammen. Das Feuer hat das gesamte Gebäude erfasst und führt zu einer starken Rauchentwicklung. Derzeit sind rund 70 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Stadtteilfeuerwehren aus Langebrück, Lockwitz, Niedersedlitz und Pillnitz vor Ort. Mit mehreren Strahlrohren wird intensiv daran gearbeitet, eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung bittet die Feuerwehr die Bevölkerung im Umkreis von 1.000 Metern um die Einsatzstelle, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Die brennende Halle ist nicht zu halten. Das Technische Hilfswerk wurde angefordert, da wahrscheinlich technische Unterstützung der Beräumung der Halle erforderlich sein wird. Über den aktuellen Stand der Einsatzmaßnahmen informiert die Feuerwehr Dresden regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell