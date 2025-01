Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu früh losgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: An der Ampelanlage Kreuzstraße ereignete sich am Dienstagmittag gegen halb eins ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Beide befuhren sie Landesstraße von Tautendorf in Richtung Hermsdorf und mussten an der Ampel aufgrund Rotlicht hinter anderen Verkehrsteilnehmern halten. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete fuhren die ersten Fahrzeuge wieder an, der benannte Pkw aber etwas verzögert. Dies erkannte der dahinterstehende 40-jährige LKW-Fahrer zu spät und fuhr hinten auf. Durch den Aufprall erlitt der 44-jährige Fahrer des Pkw leichte Verletzungen und wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt.

