Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wendemanöver mit schwerwiegenden Folgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein augenscheinlich unaufmerksames Wendemanöver war der Auslöser eines schweren Verkehrsunfalls. Dienstagvormittag wollte ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Ford selbigen auf der Kursdorfer Straße wenden. Hierbei achtete der Mann jedoch nicht auf den fließenden Verkehr. In Folge dessen kam es zur Kollision mit einem VW-Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Garten sowie gegen ein Haltestellenhäuschen geschleudert. Der 69-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer (weiblich, 41 Jahre und männlich, 16 Jahre) mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Transporterfahrer (männlich, 32 Jahre) zog sich Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 35.000,- Euro. Die Straße war für über zweieinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt.

