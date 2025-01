Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wahlplakate beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla/Bad Klosterlausnitz: Im Saale-Holzland-Kreis wurden am vergangenen Dienstag mehrere Wahlplakate beschädigt oder beschmiert festgestellt. Während in Bad Klosterlausnitz mehrere Plakate heruntergerissen worden sind, wurden in Kahla einige mit Schmierereien versehen. Betroffen waren nicht nur eine, sondern mehrere Parteien. Die Polizei hat in allen Fällen Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

