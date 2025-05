Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall & Tierrettung

Pferd stürzt in Graben - Feuerwehr rettet Tier aus misslicher Lage

Wann? 24. Mai 2025, 14:16 - 15:48 Uhr

Wo? Spiegelweg, Eschdorf

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Tierrettungseinsatz alarmiert. Eine Reiterin war dort mit ihrem Islandpferd unterwegs, als das Tier in einen etwa 70 Zentimeter breiten, frisch ausgehobenen Graben am Fahrbahnrand stürzte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Tier bis zum Hals im Graben und konnte sich aus eigener Kraft weder vor- noch rückwärts bewegen. Die Eigentümerin und eine Begleiterin betreuten das Tier bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Eine Tierärztin war bereits verständigt und auf dem Weg zur Einsatzstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden sicherten zunächst die Umgebung und begannen, mit dem noch vorhandenen Aushubmaterial eine Rampe unmittelbar vor dem Pferd aufzuschütten. Mit der Unterstützung der Anwesenden gelang es schließlich, das Islandpferd behutsam in Bewegung zu setzen und über die Rampe aus dem Graben zu führen. Nach erfolgreicher Rettung wurde das Tier an die eingetroffene Tierärztin übergeben. Zu diesem Einsatz wurden 23 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie der Stadtteilfeuerwehr Eschdorf alarmiert.

Verkehrsunfall mit Mini-Hot-Rod - Eine Person eingeklemmt und verletzt

Wann? 24. Mai 2025, 12:38 - 14:13 Uhr

Wo? Stauffenbergallee, Albertstadt

Im Bereich nahe des Waldschlösschentunnels war ein sogenannter Mini-Hot-Rod quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen. Die Fahrerin (23) war im Fahrzeug eingeschlossen und verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Rettungsdienst bereits mit der medizinischen Erstversorgung der Verletzten beschäftigt. Weitere Teilnehmer der Hot-Rod-Gruppe sowie deren Fahrzeuge befanden sich im Umfeld der Unfallstelle. Die Feuerwehr erkundete die Lage und bereitete eine technische Rettung vor. Dazu wurde der angeschraubte Fahrzeugaufbau demontiert und das Lenkrad samt Gestänge mithilfe einer hydraulischen Rettungsschere entfernt, um eine patientengerechte Rettung zu ermöglichen. Die verletzte Person konnte im Anschluss befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Eine weitere Person, die über Knieschmerzen klagte, wurde zur weiteren Abklärung ebenfalls dem Rettungsdienst übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie der B-Dienst.

