Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung

Trechtingshausen (ots)

Am Morgen des 08.04 führten Beamte der PI Bingen im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 07:45 Uhr eine Verkehrsüberwachung im Bereich der Mainzer Straße/B9 in Trechtingshausen durch. Grund hierfür waren vermehrte Bürgerbeschwerden über rücksichtlose Verkehrsteilnehmer, welche zur frühen Uhrzeit die an der dortigen Bushaltestelle wartenden Schulkinder durch ihr Fahrverhalten gefährden. So habe es in der Vergangenheit mehrere Rotlichtverstöße an einer ebenfalls dort befindlichen Lichtzeichenanlage gegeben, wodurch gefährliche Situationen hervorgerufen wurden. Während der Kontrollmaßnahme am heutigen Morgen kam es zu keinen Verkehrsverstößen, was durch anwesende Eltern der wartenden Schulkinder positiv wahrgenommen wurde. Auch zukünftig wird die Polizeiinspektion Bingen an der besagten Örtlichkeit Kontrollmaßnahmen durchführen.

