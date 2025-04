Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand in Gensingen

Bingen (ots)

Mehrere Anwohner meldeten der Polizei am Montag, den 07.04.2025 gegen 19:40 Uhr einen Wohnhausbrand in Gensingen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Anbau des Wohnhauses handelte, welcher als sogenannter "Partyraum" genutzt wird. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Ein Bewohner erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Dieser wurde durch den Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch das THW im Einsatz.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell