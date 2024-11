LPI-GTH: Schockanrufe

Gotha (ots) - Eine 42-jährige Fahrradfahrerin wurde am späten Abend des 30. Oktobers einer Verkehrskontrolle in der Erfurter Landstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

