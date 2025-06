Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Motorradfahrer stürzt in Wässerung in Mehr

Schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Kranenburg (ots)

Am Dienstag ( 03. Juni 2025) gegen 21:10 Uhr verunglückte ein 26-jähriger niederländischer Motorradfahrer auf der Nieler Straße in Kranenburg-Mehr. Er war mit drei weiteren Motorradfahrern von Kranenburg-Niel kommend in Richtung Mehr unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte dort in Höhe einer Feldzufahrt mit einem geöffneten Weidetor und wurde anschließend mit dem Motorrad in einen Wässerungsgraben geschleudert. Er wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst des Kreises Kleve noch im Wasser versorgt, da eine Bergung aufgrund seiner schweren Verletzungen zunächst nicht möglich war. Die Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg wurde hinzugezogen und konnte den Schwerverletzten nach der Erstversorgung aus dem Graben retten. Für den weiteren Transport des Mannes wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, mit dem er in eine Klinik in Nijmegen transportiert wurde, Lebensgefahr bestand nicht. Das Motorrad wurde durch die Feuerwehr im Wasser zunächst aufgerichtet und gehalten, um das weitere Auslaufen von Betriebsstoffe zu verhindern. Die bereits vorab ausgelaufenen Stoffe wurde in der Wässerung mit einer durch die Feuerwehr ausgebrachten Ölsperre aufgehalten, die weiteren Maßnahmen stimmte die Feuerwehr mit der hinzugezogenen Unteren Wasserbehörde ab. Das Motorrad wurde nach der Bergung sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell