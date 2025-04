POL-BN: Terminhinweis: Polizei berät vor Ort - Polizei-Mobil auf dem Münsterplatz

Bonn (ots) - In der Nacht zu Dienstag (08.04.2025) kam es vor der Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Nietzschestraße in Bonn-Heiderhof zu einer Explosion. Hierbei wurde niemand verletzt. Im Eingangsbereich wurde die Türverglasung zerstört. Ein Anwohner hatte gegen 23:45 Uhr einen lauten Knall vernommen und ...

