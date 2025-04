Polizei Bonn

POL-BN: Explosion vor Haustüre eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Heiderhof - Keine Verletzten - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (08.04.2025) kam es vor der Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Nietzschestraße in Bonn-Heiderhof zu einer Explosion. Hierbei wurde niemand verletzt. Im Eingangsbereich wurde die Türverglasung zerstört. Ein Anwohner hatte gegen 23:45 Uhr einen lauten Knall vernommen und über den Notruf 110 die Polizei verständigt. Etwa zehn Minuten später meldete auch ein Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses das Geschehen. Mehrere Streifenteams begaben sich zum Ereignisort, der entsprechend gesichert wurde. Vor Ort wurden Rückstände eines Böllers festgestellt.

Kriminalbeamtinnen und -beamte der Bonner Polizei übernahmen im Anschluss die weiteren Ermittlungen und die Spurensicherung vor Ort. Ersten Erkenntnissen zur Folge ergeben sich bislang keine Tatzusammenhänge zu vergleichbaren Vorfällen in der Region.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

