POL-BN: Bonn-Schweinheim: Verkehrsunfall auf der Marienforster Straße (L 158)

Bonn (ots) - Am Samstagmorgen (05.04.2025) gegen 08:00 Uhr meldete eine Passantin der Bonner Polizei mehrere aufgebrochene Autos in Bonn-Tannenbusch. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten im Bereich Hohe Straße/Am Schützenhof drei geparkte Fahrzeuge fest, an denen jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Aus einem der Autos wurde nichts entwendet. Ob ...

