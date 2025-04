Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Buschdorf: Raub auf Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der am späten Samstagabend (05.04.2025) eine Tankstelle an der Kölnstraße in Bonn-Buschdorf überfallen hat.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betrat der Mann, der sein Gesicht vermummt hatte, gegen 21:45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Laut Zeugenaussagen war dabei ein schussähnlicher Knall zu vernehmen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangte der Täter anschließend von dem anwesenden Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung Bornheim-Hersel.

Eine durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte nicht zur Festnahme des Täters.

Im Rahmen der Tatortaufnahme und Spurensicherung vor Ort wurde kein Einschuss festgestellt.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 15 bis 20 Jahre alt - ca. 150 bis 170 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer schwarzen "Nike"-Trainingsjacke, einer schwarzen Trainingshose und schwarzen "Nike"-Sportschuhen - führte einen schwarzen Rucksack mit sich - sprach akzentfrei Deutsch

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei übernahm die weiterführenden Ermittlungen zu dem Raub. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen: Wem der Verdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu dem Geschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden

