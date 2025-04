Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Buschdorf: 31-Jähriger nach sexueller Belästigung und exhibitionistischen Handlungen in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

Das für die Aufklärung von Sexualdelikten zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei ermittelt gegen einen 31-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz, der sich am Sonntag (06.04.2025) in Buschdorf gegen 18:30 Uhr auf der Peter-Klein-Straße zunächst vor einem 14- und einem 15-Jährigen Mädchen entblößt haben soll. Kurze Zeit später gegen 18:50 Uhr soll der Mann, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, auf Höhe der Bushaltestelle Otto-Hahn-Straße eine 18-Jährige bedrängt und unsittlich angefasst haben.

Der 31-Jährige wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Buschdorf angetroffen. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Im Polizeipräsidium wurde er zudem erkennungsdienstlich behandelt. Am Montagmorgen wurde der Mann mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell