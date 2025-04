Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Drei Autos aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Samstagmorgen (05.04.2025) gegen 08:00 Uhr meldete eine Passantin der Bonner Polizei mehrere aufgebrochene Autos in Bonn-Tannenbusch. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten im Bereich Hohe Straße/Am Schützenhof drei geparkte Fahrzeuge fest, an denen jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Aus einem der Autos wurde nichts entwendet. Ob die noch unbekannten Diebe in den anderen zwei Fahrzeugen Beute machten, wird derzeit noch geprüft.

Die Aufbrüche ereigneten sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand im Zeitraum zwischen Dienstag, 01.04.2025 und Samstag, 05.04.2025.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 15. Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

