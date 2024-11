Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streitigkeit am Bahnsteig - 50-Jähriger äußert sich volksverhetzend in Anwesenheit von Bundespolizei

Essen (ots)

Gestern Morgen (19. November) überprüften Bundespolizisten zwei Männer im Essener Hauptbahnhof, die zuvor verbal aneinandergerieten. Dabei kündigte einer der Betroffenen eine Straftat in Zusammenhang mit einem Messer an.

Gegen 8:50 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine Streitigkeit. Die Beamten begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig 1/2. Auf dem Treppenzugang sprach ein aufgebrachter 50-Jähriger die Polizisten an. Er führte die Einsatzkräfte zu einem brasilianischen Staatsbürger, welcher sich in einem Wartehäuschen befand. Dieser gab an, dass der Deutsche (50) ihn nach Kleingeld gefragt und er dies verneint habe. Daraufhin sei der Mann ihm gegenüber lauter geworden und habe erneut die Herausgabe gefordert. Daraufhin habe der 43-Jährige das Wartehäuschen verlassen.

Während der Befragung des 50-Jährigen äußerte dieser sich volksverhetzend gegenüber dem Essener (43). Die Uniformierten wiesen den Wohnungslosen daraufhin, derartige Äußerungen zu unterlassen und dass dies eine Straftat darstellt. Dem entgegnete der 50-Jährige jedoch mit Gleichgültigkeit und erwähnte, dass er zukünftig ein Messer mit sich führen werde, um dieses einzusetzen. Dabei machte er eine Stichbewegung mit seiner Hand. Umstehende Reisende wurden ebenfalls Zeugen dieser lautstarken Aussagen.

Nachdem die Identitäten der Betroffenen festgestellt wurden, konnten die Männer ihre Weiterreise antreten. Der 50-Jährige erhielt einen Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof, welchem er freiwillig nachkam. Zudem leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Androhung von Straftaten ein.

