POL-VDKO: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Dörth (ots) - Am 25.04.2024 um 16 Uhr ereignete sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz vor der Anschlussstelle Emmelshausen ein Verkehrsunfall zwischen zwei LKW im Baustellenbereich. Ein LKW, welcher im dortigen Bereich in einer Nothaltebucht stand übersah beim wieder einfahren auf die ...

mehr