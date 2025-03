Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bäckerei

Sondershausen (ots)

Am Sonntag kam es gegen 22.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Nordhäuser Straße. Ein bislang unbekannter Täter öffnete eine Schiebetür gewaltsam, um in den Verkaufsraum der Bäckerei zu gelangen. Dort erbeutete der Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Durch die Tat entstandenen mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine Videoüberwachung zeichnete die Tat auf. Die Aufnahmen werden nun polizeilich gesichert und ausgewertet.

Wer hat etwas beobachtet? Wem sind zur Tatzeit in der Nähe der Bäckerei verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0055139

