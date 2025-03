LPI-NDH: Einbruch in Gebäude Großbartloff

Nordhausen (ots) - Am 01.03.2025 / 15:45 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Heiligenstadt / Göttinger Straße den 29jährigen Führer eines E-Scooters. An diesem war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei erstattete Anzeige. An dieser Stelle ergeht noch einmal der Hinweis, dass seit dem 01.03.2025 neue Versicherungskennzeichen (Farbe: grün) an den Fahrzeugen angebracht sein müssen. ...

