Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tresor entwendet

Bad Münstereifel (ots)

In der Nacht von Sonntag (15. Dezember), 20 Uhr, auf Montag (16. Dezember), 4.50 Uhr, drangen Unbekannte in eine Backstube in einen Supermarkt in der Straße Webersbenden in Bad Münstereifel-Wald ein.

Hierzu wurde ein Fenster von der Backstube aufgehebelt. Über das aufgehebelte Fenster gelangten die Unbekannten dann in das Gebäude.

Aus den Räumlichkeiten wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet.

Die geschätzte Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell