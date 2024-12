POL-EU: Erfolgreiche Durchsuchung

Blankenheim (ots) - Am Sonntag (15. Dezember) um 5.57 Uhr schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Straße Am Gericht in Blankenheim ein. Durch die eingeschlagene Scheibe gelangten die Unbekannten in den Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Kettensägen und Stromaggregate. Außerdem wurde Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

