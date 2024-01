POL-HG: Hinweise nach zweifachem Einbruchsversuch +++ Täter flüchten nach Einbruchsversuch +++ Straßensperrung nach Unfall

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Hinweise nach zweifachem Einbruchsversuch, Bad Homburg, Niederstedter Weg, Sonntag, 28.01.2024, 13:40 Uhr bis 16:30 Uhr

(da)Nach zwei Einbruchsversuchen in Bad Homburg bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Zunächst verschaffte sich ein Einbrecher gegen 13:40 Uhr im Niederstedter Weg über einen Wintergarten Zutritt zu einer Wohnung. Da er augenscheinlich keine Beute finden konnte, begab er sich zum Nachbargrundstück und verschaffte sich über ein gekipptes Fenster ebenfalls unbefugt Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Auch hier fand er wohl nichts von Wert, weshalb er sodann die Flucht ergriff. Hierbei konnte er jedoch beobachtet werden. Es handelt sich um einen circa 1,70 und 1,80m großen Mann, der mit einer Daunenjacke, einer Basecap und einer medizinischen Maske bekleidet war. Der Unbekannte sei mit einem silberfarbenen Pkw, vermutlich ein Kombi, mit Offenbacher Kennzeichen davongefahren. Sollte Ihnen nun am Sonntagmittag ein solches Fahrzeug oder eine verdächtige Person aufgefallen sein, nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 Ihre Hinweise entgegen.

2. Täter flüchten nach Einbruchsversuch, Wehrheim, Sonntag, 28.01.2024, 15:00 Uhr

(da)In Wehrheim sind am Sonntag Einbrecher von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt worden. Die Diebe machten sich gegen 15:00 Uhr an einem Bauernhof zu schaffen. Dort hatten sie bereits eine Fensterscheibe eingeschlagen und hebelten an einem weiteren Fenster, als sie vom Bewohner überrascht wurden. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Hierzu nutzten sie vermutlich ein Auto. Dieses konnte nicht näher beschrieben werden. Einer der Täter hatte eine schlanke Figur, trug dunkle Kleidung und hatte sein Gesicht mit einer Maske verdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Straßensperrung nach Unfall,

Landesstraße 3015 bei Oberursel, Freitag, 26.01.2024, 17:00 Uhr

(da)Am Freitag musste die L 3015 nach einem Verkehrsunfall gesperrt werden. Gegen 17:00 Uhr befuhren ein roter Hyundai und ein schwarzer Audi die Landesstraße zwischen Oberursel und Oberhöchstadt in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Einmündung Gartenstraße geriet der Hyundai ins Schleudern, fuhr in den Gegenverkehr und touchierte das Heck des entgegenkommenden Audi. Durch den Aufprall kam der Hyundai von der Fahrbahn ab und auf einem Erdhügel zum Stehen. Sowohl der 22-jährige Hyundai-Fahrer als auch die 51-jährige Audi-Fahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierfür war die L 3015 zeitweise gesperrt. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle dürfte ein medizinischer Ausnahmezustand unfallursächlich gewesen sein.

