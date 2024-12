POL-EU: Schaufensterscheibe eingeworfen

Mechernich (ots) - In der Zeit von Donnerstag (12. Dezember), 16 Uhr, bis Freitag (13. Dezember), 7 Uhr, wurde in Mechernich in zwei Kindergärten eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür eines Kindergartens an der Landstraße in Mechernich-Roggendorf auf. Außerdem versuchten Unbekannte, ein Fenster aufzuhebeln. Der Einbruch misslang, es entstand jedoch Sachschaden. Im Kindergarten wurden mehrere ...

