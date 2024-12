Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrüche in Kindergärten

Mechernich (ots)

In der Zeit von Donnerstag (12. Dezember), 16 Uhr, bis Freitag (13. Dezember), 7 Uhr, wurde in Mechernich in zwei Kindergärten eingebrochen.

Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür eines Kindergartens an der Landstraße in Mechernich-Roggendorf auf. Außerdem versuchten Unbekannte, ein Fenster aufzuhebeln. Der Einbruch misslang, es entstand jedoch Sachschaden.

Im Kindergarten wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt.

Aus den Räumen wurden elektronische Geräte und Medikamente gestohlen.

Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Straße An der Kirche hebelten unbekannte Täter ebenfalls eine Zugangstür auf.

Auch in diesem Kindergarten wurden Räume und Schränke durchsucht.

Ein elektronisches Gerät wurde entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

