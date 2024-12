POL-EU: Paketbote wurde von Frau geschlagen

Schleiden/ Weilerswist (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Schleiden-Morsbach eingebrochen. Die Täter haben im Wohnhaus mehrere Räume und Schränke durchsucht. Am Mittwoch (11. Dezember) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rheinstraße in Weilerswist gelangt. Sie haben ein Fenster aufgehebelt. Sie haben mehrere Räume durchsucht und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt. ...

