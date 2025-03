LPI-NDH: stark berauschter Radfahrer

Nordhausen (ots) - Am Samstag, den 01.03.2025 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 74jähriger Skoda-Fahrer die Käthe-Kollwitz-Straße in Nordhausen, von der Töpferstraße her kommend. Kruz darauf erkannte er eine Person, welche die Käthe-Kollwitz-Straße auf der Fahrbahn herunter, also dem Pkw entgegen ging. Der Mann verringerte seine Fahrgeschwindigkeit, wobei die andere Person weiter unbeirrt die Fahrbahn nutzte. Als Pkw und Person auf einer Höhe waren, blieb das Fahrzeug ...

mehr