Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Supermarkt um zwei Glätteisen erleichtert

Görlitz (ots)

In Görlitz hat gestern ein polnischer Bürger einen Supermarkt in der Christoph-Lüders-Straße um zwei Glätteisen im Wert von ca. 100,00 Euro erleichtert. Als sich der 31-Jährige mit seinem Stehlgut endgültig aus dem Staub machen wollte, kam ihm am Nachmittag in der Salomon-Straße eine Streife der Bundespolizei in die Quere. Die Beamten nahmen dem mutmaßlichen Ladendieb die beiden "Remington GoldDast" wieder ab und brachte diese zur Filiale zurück. Gegen den bereits einschlägig polizeibekannten Beschuldigten ermittelt nun das Neißerevier wegen des Verdachts des Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell