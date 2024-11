Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Feuerwerk der falschen Kategorie im Gepäck

Bad Muskau (ots)

Mit Feuerwerk der falschen Kategorie im Gepäck ist gestern Nachmittag ein 33-Jähriger an der Bad Muskauer Stadtbrücke von Bundespolizisten angetroffen worden. Der in Magdeburg wohnende Deutsche hatte insgesamt 106 Böller in Polen gekauft, ohne sich wohl darüber Gedanken gemacht zu haben, dass ihm für die anschließende Einfuhr dieser Kategorie-3-Knaller die notwendige Erlaubnis fehlt. In diesem Zusammenhang wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Inwiefern sich der Mann auch wegen einer mitgeführten Übungshandgranate strafbar gemacht hat, wird nun geprüft. Der Handgranate, die sich neben den bereits erwähnten Böllern ebenso in seinem Rucksack befand, fehlt zumindest jede Kennzeichnung.

