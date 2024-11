Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit dem Einreisezug unerlaubt nach Deutschland gelangt

Görlitz (ots)

Mit einem der grenzüberschreitenden Züge, die regelmäßig vom polnischen Zgorzelec nach Görlitz verkehren, reisten am Samstagabend eine 17-Jährige somalische Staatsangehörige in Begleitung eines 18-jährigen Somaliers unerlaubt nach Deutschland ein. Die beiden sind im Anschluss von einer Streife der Bundespolizei im Bahnhof der Neißestadt in Gewahrsam genommen worden. Während die Jugendliche später an das Görlitzer Jugendamt übergeben wurde, ist ihr erwachsener Begleiter nach Polen zurückgewiesen worden.

