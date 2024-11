Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einreiseverbot

Görlitz (ots)

Am Mittwoch, den 20. November 2024 nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann aus Turkmenistan fest. Der 28-Jährige wurde bei der Einreisekontrolle an der Autobahn als Mitreisender in einem Reisebus festgestellt. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland bis zum 15. Dezember 2024 besteht. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Der Turkmene wurde im Anschluss aller Maßnahmen nach Polen zurückgewiesen.

