Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Feuerwerkskörper aus dem Verkehr gezogen

Bad Muskau (ots)

Möglicherweise dachte ein 20-Jähriger, er wäre im wahrsten Sinne des Wortes auf der sicheren Seite, wenn er Feuerwerkskörper mit einer ordnungsgemäßen CE-Kennzeichnung auf dem so genannten "Polenmarkt" kauft und anschließend über die Grenze bringt. Leider lag der Mann mit seiner Einschätzung falsch. Schließlich hatte er ausschließlich Böller der Kategorie 3 in seine Einkaufstasche gepackt, mit der am Samstagnachmittag von der polnischen Seite auf die deutsche Seite nach Bad Muskau gelaufen war. Die Bundespolizei zog die betreffenden 55 Böller aus dem Verkehr und erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Schließlich hätte der Beschuldigte für den Besitz bzw. Umgang mit Pyrotechnik dieser Kategorie eine behördliche Erlaubnis benötigt.

Wenngleich die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf im Vergleich zu vorangegangenen Jahren derzeit deutlich weniger Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz feststellt, werden die Einsatzkräfte in den kommenden Wochen bis zum Jahreswechsel ein wachsames Auge auf verbotene Pyrotechnik haben.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der Besitz und die Einfuhr von nicht konformitätsbewerteten oder nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern in Deutschland verboten ist. Denken Sie bitte immer daran, dass nur legal sicher ist! Achten Sie beim Kauf von entsprechender Pyrotechnik auch auf deren Kategorisierung (F1 bis F4) bzw. informieren Sie sich vorher über die Vorschriften und Bestimmungen zum Erwerb.

Weitere Informationen zum Thema Feuerwerkskörper finden Sie im Übrigen auch auf der offiziellen Homepage der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) unter der Rubrik "Sicher im Alltag/Weitere Themen/Illegale Feuerwerkskörper".

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell