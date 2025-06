Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Mercedes SLK beschädigt

vermutlich Radfahrer flüchtig

Geldern (ots)

In Geldern kam es an der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz SLK beschädigt wurde. Das Fahrzeug war am Mittwoch (28. Mai 2025) gegen 17:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20 in Richtung Grunewaldstraße abgestellt worden. Der Schaden wurde am Montag (02. Juni 2025) gegen 07:25 Uhr entdeckt. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass ein Fahrradfahrer von hinten gegen das geparkte Fahrzeug gefahren ist und sich anschließend vom Unfallort entfernt hat. Es entstanden Schäden an der Heckklappe des Mercedes. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum Verursacher machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell