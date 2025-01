Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Haustür besprüht und Pkw beschädigt

Heek (ots)

Tatort: Heek, Schniewindstraße;

Tatzeit: 27.01.2025, 22.30 Uhr;

Eine Haustür mit schwarzer Farbe beschmiert haben bislang Unbekannte an der Schniewindstraße in Heek. Die Täter zerstachen außerdem die Reifen eines vor dem Haus geparkten Pkw. Die beiden dunkel gekleideten Personen entfernten sich in einer Mercedes A-Klasse älteren Modells in Fahrtrichtung B70. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell