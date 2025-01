Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit laufender Kettensäge gedroht

Borken (ots)

Tatort: Borken, Boumannstraße;

Tatzeit: 28.01.2025, 01.35 Uhr;

"Fahren Sie zur Boumannstraße - eine Person mit laufender Kettensäge beschädigt Fahrzeuge!" So lautete der Funkspruch, der die Einsatzkräfte der Borkener Polizei um 01.35 Uhr in der Nacht zum Dienstag erreichte. Am Einsatzort eingetroffen, zeigte sich den Beamten eine bedrohliche Situation: Ein Mann stand mit einer laufenden Kettensäge vor eine Gruppe von fünf Personen. Der Tatverdächtige wurde sofort gezielt angesprochen und aufgefordert, die Säge niederzulegen. Erst unter Androhung eines sogenannten Tasers und unter Vorhalt einer Schusswaffe kam der Mann der Anordnung nach und legte sich auf den Boden. Dort nahmen die Polizeibeamten den 34-Jährigen widerstandlos fest. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Maßnahmen werden geprüft. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell