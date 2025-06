Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben" - Kinder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Viele Erwachsene hegen den melancholischen Wunsch, die Welt noch einmal aus Kinderaugen zu sehen. Die Polizei rät auch dazu, sich die Perspektive eines Kindes zu vergegenwärtigen - aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Am Dienstag (3. Juni 2025) fand die bundesweite Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto "sicher.mobil.leben" statt, dieses Jahr mit Fokus auf Kinder und ihre Teilnahme im Straßenverkehr. Die Polizei im Kreis Kleve zeigte dazu ab 7:00 Uhr und bis zum Ende der Hauptunterrichtszeit verstärkte Präsenz an Schulen sowie auf den Wegen dorthin und überwachte den Verkehr. So wurden etwa Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, aber auch Schülerinnen und Schüler mit Fahrrad, E-Scooter oder Pedelec kontrolliert. Verkehrsverstöße von Erwachsenen wurden konsequent geahndet. Kinder, die sich nicht regelkonform verhielten, wurden über ihr Fehlverhalten und die möglichen Konsequenzen aufgeklärt. So stellten die Beamten eine 12-Jährige auf einem E-Scooter fest, deren Nutzung erst ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt ist.

Die kreisweite Bilanz:

- 136 Geschwindigkeitsverstöße, davon mussten in 118 Fällen Verwarngelder entrichtet werden, 18-mal wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt - 16 Ablenkungsverstöße durch z.B. Handynutzung am Steuer - ohne vorgeschriebene Sitzerhöhung

Um Kinder als besonders gefährdete Gruppe zu schützen und das Unfallrisiko zu verringern, ist es hauptsächlich die Aufgabe der Erwachsenen, ihr Fahrverhalten gerade auf Schulwegen anzupassen und aufmerksam am Straßenverkehr teilzunehmen. Hier heißt es: Fuß vom Gas und Augen auf! Wer hinter dem Lenkrad noch schnell auf dem Handy eine Nachricht tippt, ist abgelenkt und reagiert verlangsamt. Auch Kinder haben eine längere Reaktionszeit, dies ist aber ihrer ganz natürlichen Entwicklung geschuldet. Zudem gelingt es den Kindern nicht so gut, Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen. Und ihre Perspektive ist eine andere: Aufgrund ihrer Größe können Kinder nicht über parkende Autos oder andere Hindernisse hinwegsehen. An vielen Schulen sind es aber vor allem die Elterntaxis, die Sicht der Kinder beim Überqueren der Fahrbahn oder beim Abbiegen auf das Schulgelände blockieren. Aus diesem Grund hatten die Einsatzkräfte am Dienstag auch die geparkten Autos im Blick und vermerkten neun Parkverstöße im Umfeld von Schulen.

Der Apell der Polizei im Sinne des Aktionstages: Sieh die Welt mit Kinderaugen! Der Perspektivwechsel hilft, umsichtiger am Straßenverkehr teilzunehmen - so dass Alle sicher ankommen. (cs)

