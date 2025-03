Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Einsatzmaßnahmen der Bundes- und Landespolizei anlässlich Graffiti Straftaten: Unmittelbar erfolgreiche Feststellung eines Tatverdächtigen in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Wochenende überwachte die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken in Zusammenarbeit mit der Landespolizei verstärkt verschiedene Haltepunkte im Saarbrücker Stadtgebiet. Ziel der Maßnahme war neben der frühzeitigen Erkennung potenzieller Straftatverdächtiger auch die beweissichere Strafverfolgung im Zusammenhang mit Graffitistraftaten.

In der Nacht vom 13. auf den 14. März 2025 fiel unseren eingesetzten Beamtinnen und Beamten gegen 02:00 Uhr eine Person auf, die sich fußläufig in Richtung des Ostbahnhofs Saarbrücken bewegte. Der 28-jährige Deutsche führte augenscheinlich Spraydosen mit sich und wurde deshalb einer polizeilichen Kontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle konnten an der Kleidung sowie den Händen des Mannes Farbanhaftungen festgestellt werden. In der mitgeführten Tasche fanden die Beamten mehrere Spraydosen, einen Farbeimer, eine Farbrolle sowie Handschuhe. Eine Abfrage in der polizeilichen Datenbank ergab, dass der 28-Jährige bereits im Zusammenhang mit Graffitistraftaten aufgefallen war.

Im Anschluss wurden der Nahbereich sowie dort abgestellte Züge durch die Einsatzkräfte auf weitere Graffitispuren abgesucht. Dabei konnte ein Graffiti an einer Schallschutzwand festgestellt werden, welches farblich mit den sichergestellten Spraydosen im Rucksack des Tatverdächtigen übereinstimmte.

Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken hat weiterführende Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten sowie seines Fahrzeugs durchgeführt. Hierbei wurden weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

