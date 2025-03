Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen; Zeugenaufruf

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Ein 46-jähriger Mann aus Ludwigshafen beschädigte in der Nacht von Freitag (14.03.2025) auf Samstag (15.03.2025) im Bereich der Sternstraße 55A mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Der Mann konnte durch die alarmierten Polizeibeamten schnell lokalisiert und festgenommen werden. Der Mann war alkoholisiert und musste zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche am genannten Tatort im Zeitraum zwischen Freitag, 14.03.2025, 21:12 Uhr und Samstag, 15.03.2025, 00:28 Uhr verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Weiterhin frägt die Polizei Ludwigshafen an, ob es weitere Geschädigte im Sachzusammenhang gibt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-96324250 bzw. piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell