POL-PPRP: Auffahrunfall - Autofahrerin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (12.03.2025) auf Donnerstag (13.03.2025) brachen Unbekannte einen schwarzen BMW auf, der in der Egellstraße (Höhe Niedererdstraße) geparkt war. Entwendet wurden ein Fahrzeugteil und persönliche Gegenstände des Halters. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per ...

