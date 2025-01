POL-ST: Rheine, Eigentümer gesucht, Pedelec aufgefunden

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (21.01.) haben Zeugen gegen 15.00 Uhr den Brand eines Restmüllcontainers an der Anne Frank Realschule gemeldet. Als die Polizeibeamten an der Schulstraße eintrafen, hatten die eingesetzten Feuerwehrkräfte den Müllcontainer bereits gelöscht. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 400 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

