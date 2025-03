Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend (12.03.2025) und Donnerstag (13.03.2025), gegen 20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Chrysler. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum in der Rheinfeldstraße / Ecke Eschenbachstraße. Offenbar streifte der Unbekannte die Fahrerseite des geparkten Autos im Vorbeifahren und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell