Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Fahrzeug nicht zugelassen

Goch (ots)

Am Mittwoch (04. Juni 2025) gegen 21:25 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann, welcher in Goch lebt, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er hatte mit einem Kleinkraftrad den Heiligenweg in Richtung Gaesdoncker Straße befahren. Aus der Jakobstraße heraus wollte ein 29-jähriger Fahrer eines Nissan Micra, ebenfalls aus Goch, nach rechts auf den Heiligenweg abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der Roller-Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass er während der Fahrt möglicherweise sein Mobiltelefon benutzt haben könnte. Dieses wurde daher sichergestellt, ebenso sein Kleinkraftrad, welches nicht zugelassen war und an dem ein nicht dazugehörendes und auch nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr befestigt war. Ob der Fahrer im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, konnte vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden und ist jetzt unter anderem Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen zum Verkehrsunfall. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell