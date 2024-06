Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Fahrraddiebe in der Luckestraße unterwegs - drei Pedelecs weggekommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.06.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 08.48 Uhr bis 09.02 Uhr, wurden aus einer Garage in der Luckestraße zwei verschlossene Pedelecs der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt über 6.000 Euro. Ein weiteres Pedelec wurde bereits schon gegen 02.05 Uhr entwendet. Dieses Pedelec stand wohl unverschlossen in einem nicht verschlossenen Abstellraum eines Carports, ebenfalls in der Luckestraße. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell