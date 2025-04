POL-FR: Emmendingen: Betrunken unterwegs - Lkw-Fahrer muss Führerschein abgeben

Freiburg (ots) - In einem Haushaltswarenladen ("Tedi") im Zentrum Oberwiehre in Freiburg hat es am Montag, 31.03.2025, gebrannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entzündete ein Unbekannter zwischen 17.10 Uhr und 17.35 Uhr ein oder mehrere Wollknäuel in einem Regal der Filiale. Eine Kundin entdeckte das Feuer, sodass ...

