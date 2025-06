Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 35-jähriger dreimal in sechs Tagen ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Kleinkraftrad erwischt

beim dritten mal zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Kleve (ots)

Ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes der Klever Polizei stellte am Donnerstag (05. Juni 2025) ein Kleinkraftrad (Roller bis 50 Km/h) fest, welches mit unüblich langsamer Geschwindigkeit und unsicher auf der Nimweger Straße in Kleve fuhr. Dieses Fahrzeug und auch der Fahrer waren in den letzten sechs Tagen bereits schon zweimal aufgefallen. In jedem Fall war das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz unterwegs und der Fahrer, ein 35-Jähriger aus Kleve, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Da die deutliche Ermahnung des kontrollierenden Kradfahrers, nicht mehr mit diesem Fahrzeug am Straßenverkehr teilzunehmen, beim ersten Vergehen am Freitag (30. Juni 2025) offensichtlich nicht gefruchtet hatte, wurde beim zweiten Vergehen am Montag (02. Juni 2025) der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und das abgelaufene Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 abgeschraubt. Das hielt den Mann jedoch nicht ab, weiter mit dem Fahrzeug zu fahren. Er überbrückte kurzerhand die Zündung, so dass kein Schlüssel nicht mehr genutzt werden musste, brachte ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 an dem Roller an und fuhr damit los. Die vom Kradfahrer beobachtete Fahrunsicherheit erklärte sich durch den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln, wie der Mann auf einen entsprechenden Vorhalt einräumte. Daher wurde er der Polizeiwache Kleve zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Kleinkraftrad wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.(sp)

