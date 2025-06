Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Opel Corsa während des Einkaufs beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch (04. Juni 2025) in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:28 Uhr auf dem Parkplatz der Firma LIDL in Geldern an der Straße Harttor. Dort war ein silber-grauer Corsa in der ersten Parkreihe vor dem Markt, linksseitig vom Eingang abgestellt. Bei der Rückkehr vom Einkauf entdeckte der Besitzer, dass sein Fahrzeug durch Kratzer hinten links beschädigt war. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

