POL-EU: Kollision im Einmündungsbereich

Euskirchen (ots) - Am Dienstagabend (25. Februar) meldete sich ein Zeuge gegen 18.38 Uhr bei der Polizei in Euskirchen und informierte über eine Beschädigung an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße in Euskirchen. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Glasscheibe der Tür zerbrochen war. Glassplitter lagen im Eingangsbereich ...

