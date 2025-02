Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter beschädigt Haustür- Blutspuren führten ins Gebäude

Euskirchen (ots)

Am Dienstagabend (25. Februar) meldete sich ein Zeuge gegen 18.38 Uhr bei der Polizei in Euskirchen und informierte über eine Beschädigung an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße in Euskirchen.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Glasscheibe der Tür zerbrochen war. Glassplitter lagen im Eingangsbereich verstreut auf dem Boden. Eine Blutspur führte von der beschädigten Tür bis in das erste Obergeschoss. Dort waren an einer Wohnungstür Blutanhaftungen sichtbar, jedoch war die Tür unversehrt.

Im zweiten Obergeschoss fanden die Polizeibeamten eine eingetretene Wohnungstür vor. Die Tür war mittig stark beschädigt und eingedellt. Auch in der Wohnung selbst wurden Blutspuren im Wohnungsflur festgestellt.

Überraschend: Der Bewohner der betroffenen Wohnung befand sich während des Vorfalls schlafend in der Wohnung und hatte von dem Einbruch nichts mitbekommen.

Aus der Wohnung wurden keine Gegenstände entwendet.

Der Einbrecher konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs aufgenommen.

Die Polizei Euskirchen bittet um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu der unbekannten Person geben?

Zeugen werden gebeten sich unter der 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell