POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 02.10.2024, um 20:50 Uhr, ereignete sich auf der Vellerner Straße zwischen Neubeckum und Vellern ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Beckumer befuhr zusammen mit seinen drei Mitfahrern im Alter von 18 und 19 Jahren mit seinem Pkw die Vellerner Straße aus Richtung Vellern kommend in Richtung Neubeckum. Im Bereich einer Linkskurve verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet zunächst in den Grünstreifen und schleuderte dann über die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 58-jährigen Beckumers. Der Pkw des 18-jährigen Beckumers schleuderte danach über den Geh- und Radweg in den linksseitigen Grünbereich, wo er zum Endstand kam, Der 58-jährige Beckumer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.

