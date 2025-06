Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Präventionsexperten der Polizei mit Infostand beim Stüppkesmarkt vertreten

Kranenburg (ots)

Am kommenden Wochenende findet in Kranenburg das traditionelle Stadtfest, der sogenannte Stüppkesmarkt, statt. Am Samstag, 14. Juni 2025, sind zwischen 10:00 und 18:00 Uhr auch Beamtinnen und Beamte der Kriminalprävention und der Verkehrsunfallprävention der Polizei im Kreis Kleve dabei. An einem eigenen Infostand auf der Große[n] Straße auf Höhe der Gaststätte "Zum Löwen" informieren die Präventionsexperten zum einen rund um das Thema Einbruchschutz und wie man Heim und Hof sichern kann. Sie beraten zudem gezielt lebensältere Menschen, wie sie sich vor Straftaten schützen können. Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention erläutern hingegen, wie man sicher am Straßenverkehr teilnimmt. Dies wird vor Ort auch mit einem Helm-Tester eindrucksvoll demonstriert: Das Gerät berechnet, wie schwerwiegend eine Kopfverletzung bei einem Unfall wäre - mit und ohne Schutzhelm.

Besuchen Sie die Kolleginnen und Kollegen gern am Infostand und kommen Sie mit den Polizeibeamtinnen und -Beamten ins Gespräch. (cs)

